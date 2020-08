Concerti, Diodato: due nuove date a Milano a settembre

Diodato tornerà a cantare anche a Milano, dove il cantautore tarantino avrebbe dovuto esibirsi lo scorso 22 aprile. In quel caso il concerto, annullato a causa dell’emergenza sanitaria, avrebbe dovuto andare in scena all’Alcatraz: è notizia delle ultime ore che la data saltata sarà recuperata con una doppia esibizione nel capoluogo lombardo il 7 e 8 settembre 2020 al Castello Sforzesco. Si legge nella nota stampa che annuncia i due nuovi set:

I biglietti già acquistati rimangono validi per i nuovi spettacoli. L'assegnazione del posto deve essere richiesta scrivendo a ticketing@otrlive.it entro, e non oltre, il 30 agosto 2020. Dovrà essere fornita la scansione dei biglietti o la conferma d'ordine.

In caso di acquisto web con ritiro del biglietto sul luogo dell'evento, verrà inviato un biglietto elettronico all'indirizzo email utilizzato per l'acquisto e dovrà essere fornito l’ID Ordine d’acquisto (presente nella email di Conferma D’Ordine).

Ogni acquirente dovrà specificare se si tratta di biglietti individuali o biglietti per “congiunti” (indicando il numero dei componenti, in modo da poter assegnare posti senza obbligo di distanziamento) e indicare la preferenza del giorno. L'assegnazione sarà fatta seguendo l'ordine di arrivo delle richieste.

Nell’impossibilità di partecipare all'evento, i biglietti possono essere rivenduti o acquistati da chi non ne fosse in possesso su https://www.fansale.it/fansale/