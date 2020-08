Thom Yorke: nella sua ultima playlist anche Fontaines D.C e Nicki Minaj

Il frontman dei Radiohead ha pubblicato una nuova playlist, la terza e ultima selezione musicale realizzata da Thom Yorke per il canale radio della Sonos di lui curato, “In the Absence Thereof”.

Dopo la prima compilation - pubblicata alla fine dello scorso mese di maggio e con brani di Duke Ellington, Holly Herndon, James Blake, Little Simz e Thee Of Sees - e la seconda, contenente anche canzoni di Fabrizio De André, il leader della band inglese ha condiviso l’ultimo dei tre mix che il musicista è stato invitato a realizzare per Sonos Radio. La nuova playlist di Thom Yorke include, tra gli altri, un brano dei Fontaines D.C., “The Lotts”, tratto dal primo album del gruppo irlandese “Dogrel” del 2019. Oltre alla canzone di Grian Chatten e soci - che hanno pubblicato il loro secondo progetto discografico, “A Hero's Death”, lo scorso 31 luglio - la selezione musicale del frontman dei Radiohead presenta anche “Hüsker Dön’t” dei Lightning Bolt, “Lullaby for My Insomniac” di James Blake e “Chun-Li” di Nicki Minaj.

Ecco la playlist e, a seguire, i titoli delle canzoni:

- Laurie Anderson – “O Superman (For Massenet)”

- Alan Lomax – “Tarantella of Paganini (Sensual Dance of the Moors)”

- The Corries – Sally Free and Easy (Live)

- Fontaines D.C. – “The Lotts”

- The Garden – “Crystal Clear”

- Karenn – “Peel Me Easy”

- Armand Hammer – “Rehearse with Ornette” (feat. billy woods, ELUCID)

- Jan Jelinek – “Marcel Duchamp, Would You Like or Expect”

- Kassa Overall – “Find Me (feat. J Hoard)”

- Kukuruz Quartet – “Evil Nigger (1979)”

- FUJI||||||||||TA – “keshiki”

- Martin Bartlett – “Electronic Recalcitrant (Live)”

- Nathan Fake – “Pentiamonds”

- Lightning Bolt – “Hüsker Dön’t”

- James Blake – “Lullaby for My Insomniac”

- Roger Doyle – “Solar Eyes”

- Armand Hammer – “Ramesses II (feat. Earl Sweatshirt, Moor Mother & Fielded)”

- Peter Zinovieff – “Tarantella”

- Ensemble C.L.S.I. – “Kurzwellen, Work No. 25, System 1 (Realization by Ensemble C.L.S.I.): Introduction Shortwave Radio Quartet”

- Fabio Tricomi, Fabio Accurso, Roberto Bolelli – “Benedicamus Domino”

- Nicki Minaj – “Chun-Li”

- Bennie Maupin – “Winds of Change”

- David Chalmin – “La Forêt Des Ombres Part.3”

- Dungeon Acid – “Sex Beat”