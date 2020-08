Slipknot, confermata l’identità di 'Tortilla Man'?

Da quando “Tortilla Man” - la cui identità non è ancora mai stata rivelata dalla formazione dello Iowa - ha preso il posto di Chris Fehn tra le fila degli Slipknot, i fan di Corey Taylor e soci non hanno mai smesso di chiedersi chi possa essere il misterioso percussionista e di cercare indizi per risolvere l’enigma. Un anno fa un utente di Reddit ha esposto una teoria sull’identità di “Tortilla Man”, secondo la quale dietro la maschera potrebbe celarsi Michael Pfaff.

Ora, come riportato da Blabbermouth, tale supposizione sembra essere stata confermata proprio dagli Slipknot, ma in modo accidentale.

Sul sito britannico dedicato alla vendita del merchandise della band è disponibile al pre-order (a questo link) uno scaldacollo ispirato alla maschera di “Tortilla Man”. L’oggetto è stato inizialmente presentato sotto il nome di "Pfaff Neck Gaiter Face Cover” - ora sostituito con “New Guy Neck Gaiter”. Tale definizione potrebbe non lasciare alcun dubbio sul fatto che il misterioso percussionista - apparso per la prima volta accanto a Corey Taylor e soci nel video di “Unsainted”, prima anticipazione estratta dall’album “We are not your kind”, uscito il 9 agosto 2019 - sia Michael Pfaff. La voce degli Slipknot, però, a margine di un’intervista del 22 agosto 2019 per il programma "Trunk Nation" su SiriusXM, aveva smentito qualsiasi teoria emersa online, compresa quella su Pfaff - tra le altre cose, compagno di band di Shawn Crahan anche nei Dirty Little Rabbits. Tuttavia, Corey Taylor aveva poi aggiunto: “Anche se qualcuno indovinasse la sua identità, noi non la confermeremmo mai”.