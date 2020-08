Midnight Oil: ecco il primo inedito dopo oltre 10 anni. A ottobre un mini-album

Sono passati 17 anni dall’ultimo singolo dei Midnight Oil, “No Man's Land”, pubblicato nel 2003, e 12 anni dal loro ultimo album, “Capricornia” del 2012. Ora la band australiana è tornata con una nuova canzone, che anticipa il loro prossimo lavoro discografico.

“Gadigal Land” è il titolo del nuovo pezzo di Peter Garrett e soci, tratto dal mini-album “TheMakarrata Project”, che sarà pubblicato alla fine di ottobre. A proposito del brano, che prende il titolo dagli aborigeni di Sydney e conta della collaborazione di Kaleena Briggs, Bunna Lawrie, Dan Sultan e Joel Davison, in un comunicato stampa il gruppo a dichiarato:

“Siamo sempre stati felici di dare voce a coloro che chiedono giustizia razziale, ma ci sembra davvero di aver raggiunto un punto di non ritorno. Esortiamo il governo federale ad ascoltare i messaggi contenuti nella Dichiarazione ‘The Uluru Statement From The Heart’ e ad agire di conseguenza. Speriamo che questa canzone e il mini-album ‘Makarrata Project’ - che abbiamo creato insieme ai nostri amici di First Nations - possano aiutare a far luce sull'urgente necessità di un'autentica riconciliazione in questo paese e in molti altri luoghi del mondo”.

Nel video riportato di seguito è possibile ascoltare il nuovo brano dei Midnight Oil, che - si legge nella nota stampa - “doneranno tutti i proventi alle organizzazioni che sostengono la Dichiarazione ‘The Uluru Statement From The Heart’ in particolare, e la riconciliazione indigena in modo più ampio”.