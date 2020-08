Liam Gallagher commenta sui social il desiderio di Noel di fare un album di cover

“Mi piacerebbe fare un album di cover, ora ho un mio studio e potrò stare lì tutto il tempo non c'è motivo per me di non buttare giù una vecchia cover tra le 6 e le 7 di sera”, ha raccontato recentemente Noel Gallagher al quotidiano Daily Star, rivelando di esser pronto per fare un album di cover. Poteva Liam Gallagher esimersi dal commentare il desiderio del fratello di pubblicare un disco contenente brani di altri artisti, rivisitati dall’ex chitarrista degli Oasis? A quanto pare no: diversi fan, infatti, hanno chiesto alla già voce del gruppo di “Wonderwall” di esprimere un proprio parere su quanto rivelato da Noel e il 47enne artista inglese non si è tirato indietro.

“Buongiorno Liam. Hai sentito che Noel dice che prenderebbe in considerazione la possibilità di realizzare un album di cover? Prenderesti mai in considerazione di farne uno tu stesso?”, ha chiesto un utente su Twitter all’ex cantante degli Oasis - che lo scorso 12 giugno ha pubblicato l’album acustico “MTV Unplugged (Live at Hull City Hall)” (leggi qui la nostra recensione). Liam ha risposto: “Ooh è là fuori e molto sperimentale, qualcuno potrebbe dire che è anche cosmico”.

Ooh that’s out there and very experimental some might say it’s even cosmic — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 6, 2020

Per rispondere a un altro fan, che ha chiesto a Liam Gallagher: “Pensi che Noel pubblicherà il suo album lo stesso giorno del tuo?”, la voce di “One of Us” ha detto:

“È l'unico modo che ha per fare pubblicità al pube”.

It’s the only way he’ll get any publicity the pube — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 6, 2020

Quando un altro utente, sempre su Twitter, ha ipotizzato che il tono delle risposte del minore dei Gallagher fosse dovuto al fatto che questo è “frustrato nel riunire” gli Oasis, Liam ha ribattuto: “Non proprio, ho smesso di pensarci”.

Not really I’ve gone past caring — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 6, 2020

Rivelando qualche dettaglio in più sul suo desiderio di realizzare un album di cover, Noel Gallagher ha raccontato a Daily Star: “Vorrei fare ‘This Guy's In Love With You’ di Burt Bacharach, ‘There Is A Light That Never Goes Out’ degli Smiths e una canzone di una band di Liverpool chiamata Shack.”