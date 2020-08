I Dream Theater inizieranno presto a lavorare su nuova musica

Intervistato dal magazine spagnolo Metal Hammer, il chitarrista dei Dream Theater John Petrucci ha raccontato il suo nuovo album “Terminal Velocity”, che uscirà il prossimo 28 agosto, e ha svelato che la formazione statunitense di “Images and Words” è intenzionata a sfruttare lo stop delle attività dal vivo dettato dall’emergenza Coronavirus per lavorare all’ideale seguito di “Distance over Time”.

“I programmi dei Dream Theater sono diversi ora. Avremmo dovuto essere in tour in primavera, avremmo fatto una tournée ora, e poi probabilmente saremmo stati in giro in autunno e in inverno”, ha spiegato Petrucci. “Ma ora che tutti i piani sono cambiati, torneremo in studio, perché nessuno vuole restare con le mani in mano e non fare nulla”.

L’addetto alle sei corde del gruppo statunitense ha aggiunto:

“Siamo musicisti, siamo persone creative, quindi faremo musica. I nostri piani sono stati stravolti, credo, a causa della pandemia. Faremo quello che facciamo, ovvero musica. Quindi non ce ne staremo con le mani in mano, cambieremo i nostri programmi e inizieremo a lavorare su nuova musica in autunno”.

I Dream Theater hanno pubblicato il loro ultimo album, “Distance over Time”, il 22 febbraio 2019 - a distanza di tre anni dal precedente “The Astonishing” del 2013 - e all’inizio del 2020 hanno presentato dal vivo la loro più recente fatica discografica anche in Italia, in occasione del concerto dell’11 febbraio scorso a Roma e del 12 febbraio a Milano.

Ieri - 7 agosto - John Petrucci ha condiviso la title track del suo prossimo lavoro discografico, a cui ha collaborato anche il già batterista dei Dream Theater Mike Portnoy. “Terminal Velocity”, il primo album di Petrucci in 15 anni - il suo primo disco solista, “Suspended Animation”, è uscito nel 2005 - sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal prossimo 28 agosto e su CD e vinile il 30 ottobre.

Ecco la tracklist di “Terminal Velocity”:

01. Terminal Velocity

02. The Oddfather

03. Happy Song

04. Gemini

05. Out Of The Blue

06. Glassy-Eyed Zombies

07. The Way Things Fall

08. Snake In My Boot

09. Temple Of Circadia