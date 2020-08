Shavo Odadjian condivide il primo singolo del suo nuovo progetto e sui System of a Down dice…

Con la formazione di "Toxicity" non più impegnata, da ormai oltre un decennio, in sedute di scrittura e registrazione in sala prove - sono passati 15 anni dalla pubblicazione del dittico composto da "Mezmerize" e “Hypnotize" di Serj Tankian e soci del 2005 - il bassista dei System of a Down ha lavorato a un nuovo progetto con Saro Paparian e Ray Hawthorne, dando vita al gruppo dei North Kingsley. Oggi, 7 agosto, Shavo Odadjian e i suoi compagni hanno pubblicato il loro primo singolo, “Like That?”, estratto dall’Ep “Vol.1” che sarà disponibile dal prossimo 14 agosto.

“È stato speso un sacco di tempo, impegno e riflessione su questo progetto”, ha raccontato Odadjian a Metal Hammer. “Non vedo i North Kingsley come una band di veterani o un progetto parallelo. Questa è una nuova band a tutti gli effetti, stiamo iniziando da zero. E la porteremo fino in fondo”. A margine dell’intervista rilasciata al magazine britannico, al bassista dei System of a Down è stato fatto notare che “Like That?” non suona come una canzone di Serj Tankian e compagni. Shavo Odadjian ha risposto: “Se qualcosa suonasse molto simile ai System, lo scarterei. Ho ancora quella band, ne faccio ancora parte. Non voglio avere un’altra band simile a quella. Voglio un altro gruppo che suoni come me e questi ragazzi con cui lavoro”.

Oltre a narrare di non vedere Serj Tankian da molto tempo, spiegando che il frontman della formazione americana è bloccato in Nuova Zelanda - dove attualmente vive - a causa della pandemia da Coronavirus, Odadjian ha raccontato che non si sta lasciando alle spalle l’idea di fare un nuovo album dei System of a Down. “Questo progetto è nuovo, è grandioso e non vedo l’ora di portarlo in alto, e il mio cuore è in questo perché i System non stanno attualmente lavorando”, ha spiegato il bassista del gruppo di “Chop Suey!”. Ha aggiunto:

“Ma il mio cuore è anche sempre con i System. Mi prenderò del tempo libero e lavorerò con i System quando saranno pronti. Ho circa 25 cose diverse che potrei ancora proporre ai System. So che Daron Malakian ha tantissima musica. Non ho intenzione di lasciar perdere i System of a Down perché sto facendo questo”.

Ha poi concluso dicendo: “Sto facendo le mie cose, perché ne ho bisogno. E quando sarà il momento, farò quell'altra cosa. Non chiuderò mai le porte in faccia a niente”.

Recentemente Serj Tankian, che lo scorso mese di maggio nel corso di un incontro virtuale con i fan ha voluto spiegare perché non ha più presentato materiale inedito insieme al suo gruppo, ha fornito qualche dettaglio un più sul perché i System of a Down non pubblicano un nuovo album da 15 anni. In una chiacchierata con Sona Oganesyan il leader della band, oltre a rivelare che “il nostro unico problema è che non andiamo d’accordo artisticamente, e non è una brutta cosa”, ha detto di non sapere se il suo gruppo pubblicherà mai un nuovo disco e ha aggiunto: “La cosa importante è che ci divertiamo insieme”.