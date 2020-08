Tom Morello: ecco la sua nuova canzone solista ‘You Belong To Me’. Video

“You Belong To Me” è il titolo della nuova canzone condivisa oggi - 7 agosto - dal chitarrista dei Rage Against the Machine. Il brano di Tom Morello, scritta per il suo progetto solista Nightwatchmen, è accompagnato dal video diretto dallo stesso 56enne musicista statunitense.

“Il nostro presente è legato al nostro passato. La frusta del supervisore e il cappio della storia risuonano oggi nel bastone e nella pistola del poliziotto”, ha scritto Morello nella didascalia che accompagna la clip di “You Belong To Me”, disponibile su YouTube e già presentata live lo scorso giugno dal chitarrista ai microfoni dell’emittente radiofonica statunitense Sirius XM. Ha aggiunto: “Avevo un’idea molto chiara di ciò che volevo esprimere con la canzone e il video, e cioè: a volte, quando è troppo è troppo”. Il brano è disponibile anche su Bandcamp (a questo link), dove può essere ascoltato (gratuitamente) ma anche acquistato e scaricato (l'offerta è libera, ma il prezzo minimo è di 1 dollari).

Caricamento video in corso Link

Lo scorso mese di luglio Tom Morello, che sotto il nome Nightwatchmen ha all’attivo già quattro album solisti (“One Man Revolution” del 2007, “The Fabled City” del 2008, “Union Town Released” e “World Wide Rebel Songs” del 2011), ha pubblicato il singolo “Stand Up”, canzone contro la discriminazione razziale in collaborazione con il frontman degli Imagine Dragons Dan Reynolds, il produttore Bloody Beetroots e la artista e attivista Shea Diamond.