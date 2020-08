Paul McCartney, Lenny Kravitz e Hollywood Vampires: in arrivo info sul rimborso dei concerti annullati

A seguito della cancellazione dei concerti italiani di Paul McCartney, del tour europeo di Lenny Kravitz in programma nel corso dell’estate 2020 e del live degli Hollywood Vampires a Milano, la società organizzatrice degli show D’Alessandro e Galli ha annunciato che “procederà al rimborso monetario per i suddetti eventi”. In un post pubblicato su Facebook, l’organizzatore degli spettacoli ha scritto: “Chiediamo al gentile pubblico ancora un po' di pazienza per definire tempi e modalità di rimborso che ci ripromettiamo di rendere noti entro il prossimo 10 settembre”.

Prima che intervenisse il Governo a definire i termini del rimborso, era stata adottata la misura dei voucher che aveva fatto discutere artisti e addetti ai lavori.