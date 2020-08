Mannarino: riprogrammato il tour al 2021

Il tour di Alessandro Mannarino è stato posticipato al prossimo anno, “a causa del protrarsi dello stato di profonda incertezza circa l’evolversi della situazione degli spettacoli live e all’impossibilità di prevedere il regolare svolgimento di prove e allestimento legati all’emergenza Covid-19” - si legge in un comunicato stampa. Ecco le nuove date della tournée del cantautore romano:

8 e 9 aprile 2021 Roma, Palazzo dello Sport (recupero del 16 e 17 ottobre 2020)

11 aprile 2021 Napoli, Palapartenope (recupero del 20 ottobre 2020)

14 aprile 2021 Assago (Mi), Mediolanum Forum (recupero del 14 novembre 2020)

18 aprile 2021 Torino, Pala Alpitour (recupero del 29 ottobre 2020)

23 aprile 2021 Firenze, Mandela Forum (recupero del 6 novembre 2020)

27 aprile 2021 Bari, Palaflorio (recupero del 23 ottobre 2020)

30 aprile 2021 Catania, Pala Catania (recupero del 25 ottobre 2020)

8 ottobre 2021 Verona, Arena (recupero del 9 ottobre 2020)

I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riposizionate sul 2021. Sul sito di TicketOne sono disponibili i biglietti per i concerti in programma l’anno venturo.