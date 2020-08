Green Day, Billie Joe Armstrong “Terrificante fare ‘Good Riddance’. Pensavo che i fan l’avrebbero odiata”

Il frontman della band californiana Billie Joe Armstrong ha recentemente rivelato che, prima dell’uscita di “Good Riddance (Time of Your Life)” dei Green Day, aveva paura che il singolo tratto dall’album “Nimrod” potesse ricevere un’accoglienza ostile da parte dei fan al momento della sua pubblicazione. La canzone, in realtà, è diventata uno dei pezzi più amanti e famosi del gruppo di “Basket Case”, tanto da non mancare mai nella scaletta dei concerti della formazione californiana (setlist.fm riporta che sarebbero 654 le volte, sino a oggi, che “Good Riddance” è stata proposta live dai Green Day).

A margine di un’intervista rilasciata al magazine Kerrang!, Billie Joe Armstrong ha raccontato che per lui fare una ballad come “Good Riddance (Time of Your Life)” - la quale ha iniziato a prendere forma ancora prima della pubblicazione del disco “Dookie”, ma che non è mai stata inclusa in nessun album in studio della band prima dell’uscita di "Nimrod" - “è stato terrificante”.

Caricamento video in corso Link

“Fare qualcosa come ‘Good Riddance’ è stato terrificante per me, mettermi in gioco ed essere così vulnerabile”, ha narrato il frontman dei Green Day. Ha aggiunto:

“Pensavo che le persone probabilmente l’avrebbero odiata, sai? Ma penso che grazie al modo in cui risuonava fra le persone, sono stato in grado di pensare che: 'Okay, ora ho davvero realizzato qualcosa che ha significato un cambiamento’. E, come artista, mi sono sentito più competente per continuare a fare le mie cose senza dovermi sentire come se dovessi compiacere tutti”.

Billie Joe Armstrong ha poi detto: “È importante non dare mai alle persone ciò che vogliono; dai alle persone ciò che non sanno di volere”.

Nella stessa intervista rilasciata a Kerrang!, il frontman dei Green Day ha, inoltre, raccontato il suo rapporto con la fama, rivelando di essere abbastanza infastidito dai curiosi che vogliono fare una foto con lui . Billie Joe Armstrong, però, ha spiegato anche che: “Quando riesco a comunicare con i fan e con le persone è bello, quando le persone ricevono qualcosa dalla musica e tu sviluppi queste relazioni”.