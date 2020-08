Concerti: Brunori Sas annuncia nuovi live tra agosto e settembre 2020

In attesa del tour di Brunori Sas a supporto del suo ultimo album “Cip!” (leggi qui la nostra recensione), uscito lo scorso mese di gennaio - che, a causa del Covid è stato spostato ai prossimi mesi autunnali e nell’estate 2021- e dopo i quattro “Concertini Acustici”, tenutisi tra l’11 luglio scorso e il 2 agosto, il cantautore calabrese ha annunciato nuovi appuntamenti live in acustico. Ecco le date che vedranno Dario Brunori portare la sua musica in diverse città d’Italia tra agosto e settembre 2020: il 27 agosto a Ostana (CN), nell’ambito dell’Una Festival; il 29 agosto a Ottati (SA); il 30 agosto a Roccella Jonica (RC), ospite del Roccella Jazz Festival ed infine il 13 settembre a Ancona, al Teatro delle Muse, per La Mia Generazione Festival. Il 15 settembre inoltre sarà recuperata la data, prevista per agosto e rimandata causa meteo, al festival Risorgimarche di Caldarola (MC) in cui Brunori Sas si esibirà assieme a Neri Marcorè.

I biglietti per la data di Ostana e Ottati sono già in vendita su TicketOne. I titoli d’ingresso per i “Concertini Acustici” di Roccella Jonica e Ancona,invece, saranno disponibili prossimamente.

Ecco, invece, il calendario del Brunori Sas Tour 2020 e le date in programma nel 2021:

14 Novembre 2020 Reggio Calabria @ PalaCalafiore

18 Novembre 2020 Ancona @ PalaPrometeo

20 Novembre 2020 Jesolo @ PalaInvent

22 Novembre 2020 Assago @ Mediolanum Forum

24 Novembre 2020 Casalecchio di Reno @ Unipol Arena

26 Novembre 2020 Firenze @ Nelson Mandela Forum

29 Novembre 2020 Torino @ Pala Alpitour

1 Dicembre 2020 Roma @ Palazzo dello Sport

3 Dicembre 2020 Napoli @ Teatro PalaPartenope

5 Dicembre 2020 Bari @ Teatro PalaFlorio

24 giugno 2021Milano @ Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

30 giugno 2021 Roma @ Rock in Roma – Cavea Auditorium

25 luglio 2021 - Lucca @ Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

TBA - Barolo (CN) @ Collisioni Festival