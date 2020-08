The Weeknd pubblica una canzone con Juice WRLD, il rapper morto nel 2019: ecco ‘Smile’

The Weeknd ha pubblicato oggi, 7 agosto, un brano in collaborazione con Juice WRLD, il rapper scomparso all’età di 21 anni l’8 dicembre 2019. La canzone si intitola “Smile” e, oltre a essere il primo pezzo collaborativo tra il cantante canadese e la voce di “Lucid Dreams”, è accompagnata da un lyric video che - disponibile su YouTube e riportato di seguito - presenta un’artista realizzare i ritratti di entrambi i cantanti e conta della partecipazione dello stesso The Weeknd.

L’uscita di “Smile” è stata rivelata pochi giorni fa dallo stesso The Weeknd, che ha pubblicato su Instagram una foto di Juice WRLD, accompagnato da una didascalia che recita: “XO + 999 giovedì notte”. Su Twitter inoltre, grazie ad alcuni fan, è riemerso un vecchio tweet di Juice WRLD, pubblicato l’11 settembre 2019 in cui il rapper aveva scritto: “Io e The Weeknd faremmo un album brillante”.

Me and The Weeknd would make a diamond record... — . (@JuiceWorlddd) September 11, 2019

Lo scorso 10 luglio è stato pubblicato “Legends Never Die”, l’album postumo di Juice WRLD, anticipato dal singolo “Righteous”, la cui versione digitale include da oggi anche il brano con il cantante canadese. L’ultimo lavoro discografico dato alle stampe da The Weeknd è “After Hours”, uscito il 20 marzo.