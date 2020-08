Trump ha firmato un decreto che obbliga ByteDance a vendere le sue quote di TikTok

Dopo la notizia secondo la quale Microsoft è in trattativa con ByteDance per rilevare le quote di TikTok e dopo che il Senato degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità la legge che vieta di scaricare e utilizzare l'app cinese su tutti i dispositivi forniti dal governo americano ai suoi dipendenti o ai membri del Congresso, Donald Trump ha firmato un decreto che obbliga la società cinese a vendere la partecipazione nelle operazioni della popolare piattaforma social di video sharing negli Usa. Il decreto, che riguarda anche l’applicazione di proprietà di Tencent WeChat, stabilisce inoltre che entro 45 giorni verrà vietata ogni tipo di transazione con TikTok da parte di ogni persona o entità soggetta alla giurisdizione statunitense. L’inquilino della Casa Bianca, il cui provvedimento cita una minaccia alla "sicurezza nazionale, politica estera e all'economia degli Stati Uniti”, ha dichiarato: "Ogni società che continuerà a fare affari con TikTok fra 45 giorni sarà soggetta a sanzioni”. Dalle sanzioni sono escluse tutte le operazioni effettuate entro questo lasso di tempo. L'ordine - ha sottolineato il New York Times - stabilisce essenzialmente una scadenza di 45 giorni per l'acquisizione di TikTok da parte di Microsoft, che è in trattativa con ByteDance.