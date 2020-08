Lana Del Rey condivide un assaggio di una nuova canzone: video

Lana Del Rey ha condiviso su Instagram un video che presenta il frammento di un nuovo brano, accompagnato da una didascalia che riporta il titolo di “Tulsa Jesus Freak” e che presenta il tag del produttore e collaboratore Jack Antonoff. Si tratta della prima anticipazione di una nuova canzone della musicista statunitense da quando Elizabeth Woolridge Grant - questo il nome all’anagrafe della voce di “Summertime Sadness” - ha pubblicato il suo ultimo album, “Norman Fucking Rockwell!”, uscito il 30 agosto 2019.

Dopo aver annunciato, lo scorso maggio, il titolo e la data di uscita del suo prossimo album, che si intitolerà “Chemtrails Over The Country Club” e che arriverà sui mercati il 5 settembre, Lana Del Rey ha presentato la sua prima raccolta di poesie. Il 28 luglio l’artista statunitense ha pubblicato l’audiolibro di "Violet Bent Backwards Over The Grass", di cui uscirà l’edizione fisica in un libro il prossimo 29 settembre. Nei giorni scorsi Lana Del Rey ha condiviso sui social un video di lei che legge una sua poesia, “Salamander”, tratta dalla raccolta.