Addio a Vern Rumsey, bassista degli Unwound

Si è spento all’età di 47 anni Vern Rumsey, già bassista della band statunitense degli Unwound. La notizia è stata diffusa da Conan Neutron, tra le fila del gruppo degli Household Gods insieme a Rumsey, che ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook con un messaggio rivolto all’amico e collega scomparso. Al momento le cause del decesso non sono state ancora rese note.

“Sono assolutamente scioccato e sbalordito. Vern Rumsey non c'è più”, ha scritto Neutron sui social. “Ho pochi dettagli. Uno dei cuori più dolci e puri che conosco e uno dei miei bassisti preferiti di tutti i tempi. Riesco a malapena a elaborarlo adesso. Ero fan di ciò che faceva, era in una delle mie band preferite (gli Unwound). Era un compatriota, mio compagno di band negli Household Gods e mio amico da molti anni. Sono devastato”.

Nato il 6 maggio 1973, Vern Rumsey ha fondato gli Unwound nel 1991 insieme a Justin Trosper e Brandt Sandeno - quest’ultimo sostituito da Sara Lund nel 1992. Il gruppo si è sciolto nel 2002, dopo aver dato alle stampe otto album in studio, pubblicati per l’etichetta Kill Rock Stars, come - tra gli altri - “Fake Train” del 1993, “New Plastic Ideas” del 1994 e “Leaves Turn Inside You” del 2001.

Tra le altre cose, nel corso della sua carriera Vern Rumsey è stato un membro dei Long Hind Legs e dei Witchypoo, oltre ad aver lavorato con i Blonde Redhead per la realizzazione dell’album “Fake Can Be Just as Good” del 1997. Negli ultimi anni, Rumsey ha collaborato con David Pajo e Conan Neutron, suonando insieme negli Household Gods.