I Rolling Stones condividono il video di 'Scarlet': guarda

Come annunciato un paio di giorni fa da Mick Jagger e soci, oggi - 6 agosto - i Rolling Stones hanno condiviso il video che accompagna “Scarlet”, il brano rimasto inedito fino allo scorso 22 luglio quando è stato pubblicato. La canzone, registrate nell’ottobre nel 1974 e che vede le collaborazioni straordinarie di Jimmy Page e Rick Grech (abbiamo raccontato l'intera storia qui), sarà inclusa nell'edizione ampliata di "Goats Head Soup", album originariamente pubblicato dalla band inglese nel 1973, che raggiungerà il mercato il prossimo 4 settembre.

La clip con protagonista il 24enne attore irlandese Paul Mescal - uno dei personaggi principali della serie televisiva irlandese “Normal People” che, prodotta dalla Element Pictures per BBC Three e Hulu in collaborazione con Screen Ireland, è disponibile dallo scorso 16 luglio anche sul servizio video on demand StarzPlay (approdato in Italia nel 2019) - è stata diretta dal duo di registi Us, composto da Chris Barrett e Luke Taylor, ed è stata realizzata presso l’hotel Claridge’s di Londra secondo le regole del distanziamento sociale.

Ecco il video di "Scarlet":

Caricamento video in corso Link

Lo scorso 23 aprile i Rolling Stones hanno pubblicato il singolo “Living In A Ghost Town”, la loro prima nuova canzone da otto anni a questa parte.