Black Sabbath: in arrivo l’edizione celebrativa per i 50 anni di ‘Paranoid’

Il prossimo 9 ottobre sarà pubblicata l’edizione celebrativa del cinquantenario di “Paranoid” dei Black Sabbath. Il secondo album in studio della band inglese tornerà disponibile in digitale e in diverse versioni: come cofanetto super deluxe contenente 5 LP, come box set contente 4 CD, come 2 LP o 2 CD Mediabook.

Oltre all’intero album, l’edizione celebrativa di “Paranoid” - originariamente pubblicato da Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward nel settembre del 1970 - conterrà una versione che include il mix quadrifonico del disco realizzato nel 1974 e riversato in stereo e due concerti che la formazione originaria di Birmingham ha tenuto nel 1970, uno a Montreux (Svizzera) e l’altro a Bruxelles (Belgio). La versione super deluxe da 5 LP conterrà, inoltre, note di copertina estese, interviste con tutti e quattro i membri dei Black Sabbath, foto inedite e memorabilia, un poster e una replica del tourbook venduto durante la tournée a supporto di “Paranoid".

Ecco la tracklist della versione super deluxe da 5 LP dell’edizione celebrativa di “Paranoid”:

LP 1: Original Album

Side A

“War Pigs / Luke’s Wall”

“Paranoid”

“Planet Caravan”

“Iron Man”

Side B

“Electric Funeral”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”

LP 2: Quadradisc Mix in Stereo (WS4 1887) 1974

Side C

“War Pigs / Luke’s Wall”

“Paranoid”

“Planet Caravan”

“Iron Man”

Side D

“Electric Funeral”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”

LP 3: Live in Montreux 1970 (Part One)

Side E

“Intro”

“Paranoid”

“N.I.B.”

“Behind The Wall Of Sleep”

Side F

“Iron Man”

“War Pigs”

LP 4: Live in Montreux 1970 (Part Two)/Live in Brussels 1970 (Part One)

Side G

“Fairies Wear Boots”

“Hand Of Doom”

Side H

“Paranoid”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Iron Man”

LP 5: Live in Brussels 1970 (Part Two)

Side J

“Black Sabbath”

“N.I.B.”

Side K

“Behind The Wall Of Sleep”

“War Pigs”

“Fairies Wear Boots”