R.E.M., venticinque anni fa il concerto a Catania: ‘Resterà sempre nei nostri ricordi’

Dopo il tour a supporto del loro sesto album in studio, “Green” del 1988, i R.E.M. decisero di stare lontani dai palchi e di non intraprendere nessuna tournée dopo le pubblicazioni di “Out of Time” e “Automatic for the People” - pubblicati rispettivamente nel 1991 e nel 1992. Solo con l’arrivo sui mercati di “Monster” del 1994, Michael Stipe e soci fissarono la loro ripresa delle attività dal vivo. Così, il 13 gennaio 1995 a Perth, in Australia, la formazione di Athens (Georgia) diede il via a una lunga serie di show per portare la propria musica in tutto il mondo. L’Italia non venne dimenticata dai R.E.M., che si esibirono nel nostro Paese sia a febbraio del 1995 - in occasione di quattro concerti in programma a Torino, Roma, Milano e Casalecchio di Reno - che ad agosto dello stesso anno.

Il 6 agosto 1995, infatti, grazie all’impegno di Francesco Virlinzi, Stipe e compagni fecero tappa a Catania. Dopo il set dei Radiohead, che si esibirono in apertura, i R.E.M. salirono sul palco dello Stadio Cibali e portarono in scena un concerto grazie al quale - come ricordato da Massimo Cotto nel suo libro “Rock Live” - la città siciliana “diventò per qualche anno una piccola Seattle. Di più: la molla di un movimento, perché quel Rinascimento catanese si allargò a tutta la Sicilia e, perdonatemi la retorica, a tutto il Sud”.

“Abbiamo voluto tutti così bene a Francesco Virlinzi”, ha detto Michael Stipe - come riportato da Sicilian Post - ricordando quello show, che si è aperto con “What's the Frequency, Kenneth?”, e l’uomo che lo ha reso possibile, Virlinzi. Stipe ha aggiunto:

“Amavamo la sua energia e il suo entusiasmo per la musica e l’arte. Per la vita, in generale. Era un nostro amico, non un fan. Mi aveva affascinato con le foto che ci aveva scattato e che rispecchiavano il nostro stile psichedelico di quel tempo. Ci aveva tanto parlato della sua terra che noi volevamo suonare in Sicilia: il concerto di Catania resterà sempre nei nostri ricordi”.

Thom Yorke e soci, dopo alcune date a supporto del loro album “The Bends” - pubblicato il 13 marzo 1995 - seguirono in tour i R.E.M. per la branca europea della tournée di “Monster” e il 6 agosto 1995 aprirono le date del concerto che andò in scena ai piedi dell’Etna, davanti a una folla di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero. “My Iron Lung”, “High and Dry”, “Creep” e “Fake Plastic Trees” furono alcune delle 9 canzoni presentate dal vivo dai Radiohead, prima che lasciassero il palco a Stipe e soci.

I R.E.M. sul palco dello Stadio Cibali di Catania proposero una scaletta di 26 brani, presentando sia pezzi tratti dal loro album del 1994 - come, tra gli altri, “What's the Frequency, Kenneth?”, “Crush with Eyeliner", "Strange Currencies” e “Let Me In” - sia canzoni dei loro dischi precedenti come, per esempio, “Losing My Religion” (da “Out of Time” del 1991), “Everybody Hurts” (da “Automatic for the People” del 1992) e “It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)” (da “Document” del 1987). Quest’ultima canzone chiuse il concerto che - secondo Francesco Virlinzi - fu “la data del riscatto di un territorio che dopo tanti anni sta veramente facendo parlare bene e tanto partendo proprio dalla musica, dall’arte, da situazioni che all’aspetto possono sembrare futili, come appunto un concerto rock”.

Ecco la scaletta:

What's the Frequency, Kenneth?

Crush With Eyeliner

Drive

Disturbance at the Heron House

Me in Honey

Try Not to Breathe

The Wake-Up Bomb

Bang and Blame

Undertow

I Took Your Name

Strange Currencies

Revolution

Tongue

Man on the Moon

Country Feedback

Half a World Away

Losing My Religion

Departure

Finest Worksong

Get Up

Star 69

Bis:

Let Me In

Everybody Hurts

Fall on Me

Pop Song 89

It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)