Queen: Brian May e una ‘versione Covid’ di ‘Bohemian Rhapsody’. Video

Il chitarrista dei Queen Brian May si è unito “virtualmente” ad altri virtuosi delle sei corde per suonare “Bohemian Rhapsody”, il celebre brano della band un tempo guidata da Freddie Mercury. La versione strumentale della canzone realizzata rispettando le regole del distanziamento sociale, con i musicisti in collegamento da diversi luoghi, ha visto coinvolti - oltre che a May - Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde, Nuno Bettencourt degli Extreme e Tosin Abasi degli Animals as Leaders. La performance di “Bohemian Rhapsody” è stata proposta durante uno speciale dello show di Bettencourt, “At Home And Social With Nuno Bettencourt & Friends”, trasmesso dall’emittente AXS TV. Durante l’esecuzione del brano Brian May, come si vede nel video riportato di seguito, si è unito agli altri chitarristi al minuto 2 e ha suonato l’assolo centrale della canzone, scritta dal compianto Freddie Mercury e originariamente pubblicata nell’album dei Queen del 1975, “A Night at the Opera”.

Come sottolineato da Consequence of Sound, non è chiaro quando sia stato registrato il contributo del chitarrista dei Queen, che la scorsa primavera è stato ricoverato in ospedale a causa di un infortunio avvenuto mentre faceva giardinaggio e che a maggio ha rivelato di aver avuto un piccolo infarto.