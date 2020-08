Tom Petty: ascolta l’inedito ‘There Goes Angela (Dream Away)’

La famiglia di Tom Petty ha pubblicato una canzone inedita del cantautore di Gainesville scomparso nel 2017, registrata durante le sessioni di realizzazione dell’album dell’artista statunitense del 1994, “Wildflowers”. Il brano, dal titolo “There Goes Angela (Dream Away)”, è disponibile sul sito ufficiale di Petty (a questo link), dove è possibile scaricare gratuitamente il pezzo dopo aver risposto a cinque domande sul cantautore.

We’re delighted to share a never-before-heard song of Tom's, “There Goes Angela (Dream Away)”. The song is another home demo from the forthcoming Wildflowers project. To listen head to https://t.co/GlXhXY3MqM for a free download of the track or hear it on @SIRIUSXM pic.twitter.com/NkWiqsIhs2 — Tom Petty (@tompetty) August 5, 2020

La pubblicazione dell’inedito fa seguito alla condivisione della demo della canzone "You don't know how it feels”, brano scelto come primo singolo estratto da “Wildflowers”. Come si legge nei post condivisi sui profili social di Tom Petty per annunciare “There Goes Angela (Dream Away)”, la canzone mai resa disponibile prima è tratta dal progetto “di prossima uscita”, dedicato al disco del 1994 del cantautore.

Due anni prima della sua scomparsa Tom Petty aveva annunciato di essere al lavoro sulla pubblicazione di una raccolta di canzoni da lui scritte nel periodo compreso tra il 1992 e il 1994. L’uscita del box set, un doppio album intitolato "Wildflowers: all the rest", era però stata messa in stand-by.