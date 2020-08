Billie Joe Armstrong è infastidito dai curiosi che vogliono fare una foto con lui

Il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong in una intervista rilasciata al magazine Kerrang! ha detto di essere abbastanza infastidito dalle persone che non sono fan della musica ma che gli chiedono continuamente di fare fotografie, i famigerati selfie.

Queste le parole che ha usato il rocker californiano per spiegare il concetto: “A volte è fantastico. Quando riesco a comunicare con i fan e con le persone è bello, quando le persone ricevono qualcosa dalla musica e tu sviluppi queste relazioni. Ma penso che la cosa che mette a disagio sia il modo in cui sono diventati i social media e come ora tutti hanno una macchina fotografica in tasca. Ci sono molte persone che non sono fan che vogliono solo essere colpevoli o qualcosa del genere. Vogliono tenerti in tasca come un souvenir. E penso che a volte questa sia una parte che diventa fastidiosa.”

Per non essere frainteso nel pensiero Billie Joe vuole chiarire ulteriormente che ama incontrare i fan, ma un pochino meno i curiosi che lo avvicinano quando se ne sta “seduto tutto sudato e vogliono solo avere un pezzo di te per il loro ego.”

Armstrong ha parlato anche di salute mentale e ha dichiarato che pensa di aver attraversato una 'crisi di mezza età' quando aveva 20 anni. "Non pensavo che sarei vissuto a lungo. È qualcosa che ho sempre avuto in testa. Che si tratti di persone che hanno a che fare con lo stress post traumatico o cosa, tutti hanno una parte del cervello che è nevrotica, o forse anche paranoica, o bipolare, o che hanno un disturbo della personalità. La scena punk rock, per me, era una scena formata da tutte queste persone con disturbi della personalità. E non me ne sono reso conto per molto."