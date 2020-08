Patti Smith in streaming leggerà il suo ultimo libro 'Year of the Monkey'

Patti Smith presenta una serata di parole e musica per celebrare il suo ultimo libro, 'Year of the Monkey', che verrà pubblicato il prossimo primo settembre. Questa sarà la sua unica apparizione su un palco nel 2020. I fan di tutto il mondo potranno vedere la cantautrice statunitense sul palco del Murmrr Theatre a Brooklyn leggere parti del volume e suonare dei brani con il suo fedele compagno di band Tony Shanahan. L'evento avrà luogo il 4 settembre alle 21.00, ora di New York.