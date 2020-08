Noel Gallagher vuole pubblicare un album di cover

L'ex chitarrista degli Oasis Noel Gallagher dice di essere pronto per fare un album di cover ora che ha uno studio di registrazione in casa.

Al quotidiano Daily Star il musicista inglese ha dichiarato: ''Mi piacerebbe fare un album di cover, ora ho un mio studio e potrò stare lì tutto il tempo non c'è motivo per me di non buttare giù una vecchia cover tra le 6 e le 7 di sera. Vorrei fare “This Guy's In Love With You” di Burt Bacharach, “There Is A Light That Never Goes Out” degli Smiths e una canzone di una band di Liverpool chiamata Shack.”

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

L'idea di questo progetto per un album di cover giunge dopo che non molto tempo fa aveva rivelato che non gli sarebbe importato molto se non avesse mai scritto un'altra canzone in vita sua. Aveva dichiarato: “Se non scrivessi un'altra fottuta canzone in tutta la mia vita, sarei felice di quello che ho fatto, non me ne fregherebbe un cazzo. (…) In realtà, sono pronto a finirla un giorno. Sono pronto a smettere di andare in tour per un po'. Sono pronto a prendermi una bella pausa.”

Ed ha inoltre aggiunto: ''Riesco a vedermi a non produrre molto materiale e ad andare in tour ogni cinque-sei anni, al contrario di ogni due o tre. Ora ho 52 anni. Quando finirò il prossimo tour, avrò 58 anni, che sono sono quasi 60. Non sai come ti sentirai fisicamente. Penserai, 'Avrò voglia di stare lontano dai ragazzi?'''.