Miley Cyrus, un balletto sexy per annunciare nuova musica

Nel maggio 2019 Miley Cyrus aveva svelato i suoi prossimi progetti: la cantante statunitense avrebbe pubblicato tre EP (“She Is Coming” a maggio, “She Is Here” in estate e “She Is Everything” in autunno) e poi un intero disco che si sarebbe intitolato come il primo capitolo del progetto, “She Is Coming”. A oggi, dei tre EP solo “She Is Coming” ha visto la luce. Quanto al resto, i fan sono ancora in attesa e la voce di “Wrecking Ball” non ha chiarito granché in merito, considerando che le scadenze inizialmente annunciate si fanno sempre più vicine. Non che oggi Destiny Hope Cyrus abbia detto molto di più, ma grazie ad alcuni tweet è lecito pensare che il momento in cui si potrà ascoltare nuova musica della cantante non è troppo lontano. L’artista ha infatti pubblicato prima il video del suo singolo del 2008 “Start All Over” accompagnato dal testo “Meet Miley Cyrus….. again” e dagli hashtag #SheIsComing e #ButForRealThisTime, per poi mettere a disposizione del popolo del web una breve clip, introdotta dal testo “TEASE”, che vede l’artista proporre un balletto sexy circondata da strumenti musicali. Trovate entrambi i tweet, accompagnati dai commenti entusiasti dei fan della Cyrus, qui sotto:

L’ultimo album della cantante, il sesto della sua carriera, “Younger Now”, risale al 2017. Precedono il disco il debutto “Meet Miley Cyrus” del 2007, “Breakout” del 2008, “Can't Be Tamed” del 2010, “Bangerz” del 2013 e “Miley Cyrus & Her Dead Petz” del 2015.

Lo scorso mese di giugno anche Miley Cyrus ha preso parte all’evento benefico "Global Goal: Unite for our future” a sostegno delle fasce di popolazione più fragili colpite dalla pandemia di Covid-19. L’artista, parte di una line-up che includeva, tra gli altri, Coldplay, Justin Bieber e Shakira, ha interpretato la hit dei Beatles “Help!”. Potete riguardare la sua esibizione qui.