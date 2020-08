Guns N’ Roses, riprogrammato il tour europeo: cancellata la data italiana

Sul finire del mese scorso i Guns N’ Roses hanno riprogrammato le date in Nord America del loro tour mondiale, sospeso come molti altri a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ai concerti Oltreoceano, che andranno in scena nell’estate 2021, si aggiungono ora i live europei, annunciati dalla band di Axl Rose via social. La notizia, però, per i fan italiani del gruppo di “Welcome to the Jungle” non è delle migliori, visto che la formazione statunitense ha lasciato intendere, pur senza citarla esplicitamente, che l’unica data prevista dai Guns N’ Roses in Italia, che avrebbe dovuto andare in scena a Firenze il 12 giugno 2020, è stata cancellata e non sarà recuperata nel 2021. Si legge infatti nel testo pubblicato dal gruppo sui suoi canali social ufficiali:

La maggior parte delle date europee del 2020 del nostro tour sono state riprogrammate nel giugno 2021. Le date prenderanno il via a Lisbona, in Portogallo, il 2 giugno 2021. Sfortunatamente, a causa di questioni legate all’itinerario e alla disponibilità delle strutture che sono emerse nel processo di riprogrammazione [dei concerti] alcuni spettacoli non hanno potuto essere riprogrammati e sono stati cancellati. Vi saremo per sempre grati per la vostra comprensione e per aver continuato a supportarci in questi tempi senza precedenti. Non vediamo l’ora di tornare sul palco.

Seguono, nel post, le nuove date del tour, tra le quali l’Italia non compare. I set riprogrammati della tournée andranno in scena a Lisbona, Siviglia, Solvesborg, Londra, Dublino, Glasgow e Monaco.

Nella Penisola, i Guns N’ Roses avrebbero dovuto fare tappa al Firenze Rocks del capoluogo fiorentino, alla Visarno Arena, dove la band si era esibita l’ultima volta nel 2018. Anche Rockol era presente all’appello: vi abbiamo raccontato la serata in compagnia di Slash e soci qui.