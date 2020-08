Nick Cave: ‘Noi, cantautori, siamo l’attesa, lo stupore, la preoccupazione’

Lo abbiamo citato talmente tante volte – l’ultima sul finire del mese scorso, per la vicenda del pianoforte Fazioli – che ormai tutti i lettori di Rockol dovrebbero conoscere The Red Hand Files, il blog di Nick Cave attraverso il quale il cantautore australiano dialoga con i suoi fan approfittando delle domande che gli vengono sottoposte per approfondire tematiche legate alla sua musica, al suo percorso artistico e alla sua storia. Il più recente interrogativo che è stato posto alla voce di “Skeleton Tree” è di Marko, che chiede a Nick Cave come si dovrebbe comportare un cantautore quando si trova in difficoltà con la stesura dei testi delle proprie canzoni. Ancora una volta, l’artista risponde sì al suo fan, ma non manca di estendere lo sguardo al senso generale dell’ispirazione e della scrittura di canzoni.

“Nella mia esperienza, i testi sembra quasi sempre che non arrivino. È la valle di lacrime della scrittura di canzoni, perlomeno per alcuni di noi. Questa mancanza di movimento, questo senso di impotenza sospeso può suonare come portatore di disperazione per un cantautore”, si legge nell’ultimo post di Nick Cave di The Red Hand Files, che rassicura gli autori: “Ma la cosa alla quale dovete rimanere attaccati quando attraversate questi periodi difficili è che, per quanto dura possa essere, quando sembra che qualcosa non arrivi, sta arrivando. Ci ho messo diversi anni a impararlo e ancora oggi ho problemi a ricordarlo”. Il cantautore prosegue poi spiegando che, dal suo punto di vista, spesso i testi devono percorrere delle lunghe distanze prima di rivelarsi, un viaggio “lungo e arduo”, portatore d’angoscia, che necessita tempo e che tira in ballo anche il compito di chi scrive canzoni, un compito – scrive Nick Cave – “estremamente difficile”. Prosegue il leader dei Bad Seeds: “Il nostro compito è di rimanere pazienti e vigili e di non perdere il cuore, perché noi siamo la destinazione”. E ancora: “Siamo i rivelatori, gli strumenti viventi attraverso i quali l'idea si annuncia – il momento in cui sboccia e il momento il cui fiorisce - ma siamo anche l'attesa, lo stupore e la preoccupazione. Siamo tutte queste cose, siamo i cantautori”.

Nick Cave porterà in Italia nel maggio 2021 il tour a supporto del suo ultimo capitolo discografico, “Ghosteen”, con una data a Milano e una Roma originariamente previste per il giugno 2020 ma posticipate a causa della pandemia da Coronavirus.

“Ghosteen” è il diciassettesimo album in studio del cantautore e dei suoi Bad Seeds, uscito nel 2019 a circa tre anni di distanza dal precedente “Skeleton Tree".