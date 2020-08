Margherita Vicario, cresce il tour estivo: le nuove date

Nuove date per Margherita Vicario, che ai già annunciati appuntamenti di Mantova l’8 agosto, Rimini il 3 settembre, Verona il 6 settembre, Acquaviva il 12 settembre e Torino il 24 settembre ha aggiunto cinque nuovi concerti estivi: i live che arricchiscono il calendario della cantautrice e attrice romana andranno in scena il 5 agosto 2020 ad Alfonsine (FE), Mutazioni Post; il 29 agosto 2020 a Empoli, Beat Garden; il 2 settembre 2020 a Terni, Letz Anfiteatro; il 10 settembre 2020 a Milano, Cuori Impavidi; e il 13 settembre 2020 a Padova, Future Vintage Festival.

Quest’estate la voce di “Mandela” ha pubblicato il suo più recente singolo “Piña Colada” con il featuring di Izi. Dal punto di vista discografico, invece, Margherita Vicario è ferma al suo esordio, datato 2014, “Minimal Music”. Lo scorso mese di aprile abbiamo incontrato la cantautrice che, fresca della pubblicazione del singolo “Pincio”, ci ha raccontato come ha trovato la sua strada nel mondo della musica.

“Poter tornare sui palchi questa estate è un privilegio e lo sto facendo con tutta l’energia e l’entusiasmo che hanno sempre contraddistinto i miei live”, ha commentato l’artista a proposito del suo tour estivo, proseguendo:

Nonostante i mesi particolari che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo, mi rendo conto di quanta voglia abbiano le persone di partecipare ai concerti. In più, ho la fortuna di potermi esibire non in formazione intima o acustica, ma con una band al completo, con tanto di corista. C’è il nuovo repertorio che si presenta per la prima volta sul palco e il primo album riarrangiato. La prima parte del live è più suonata, la seconda altrettanto, ma con incursioni più urban e qualche sequenza in base. La risposta del pubblico è stata entusiasta e non vediamo l’ora di continuare con queste nuove date.