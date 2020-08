Ian Gillan (Deep Purple), in segreto, è un falegname

Ian Gillan non è solo il cantante dei Deep Purple, una delle rock band di maggiore successo di tutti i tempi, che ha nel suo carniere canzoni come, una per tutte, "Smoke on the Water", è anche un valente falegname.

In una intervista rilasciata alla rivista Mojo Gillan ha confessato di avere realizzato più di un mobile di casa sua, segnatamente un tavolo in rovere e una scrivania in mogano.

''Ho costruito un bel po' di mobili. Una volta ho fatto una scrivania in mogano per mia figlia e un tavolo di quercia quando ho avuto l'epatite e mi sono trovato con tre mesi liberi. L'ho fatto con delle assi di quercia giapponese, una sega a mano, carta vetrata e colla.''

Il prossimo 7 agosto i Deep Purple pubblicheranno "Whoosh!", il 21esimo album della loro discografia, a tre anni di distanza dal precedente “Infinite” (leggi qui la nostra recensione). Il disco è stato prodotto da Bob Ezrin, come già accaduto per gli ultimi due dischi, “Infinite”, per l'appunto, e “Now What?!” (leggi qui la nostra recensione) uscito nel 2013.

Parlando con Fox News Ian Gillan ha spiegato:

"Lavorare a questo disco? Per la verità è stato bello. Mi sento come se fossimo tornati negli anni Settanta. C'è in giro questa energia, che per me è abbastanza affascinante. Quindi, alla domanda su come ci si sente, rispondo che ci si sente bene, perché ci siamo divertiti molto a farlo. Abbiamo passato cinque o sei giorni in Germania, all'inizio dell'anno, poi siamo andati a Nashville per due settimane e mezzo, dove abbiamo scritto e arrangiato. E' stato un processo straordinariamente veloce. Ho affittato un cottage sulle rive del fiume Cumberland, con vista sul Grand Ole Opry [il tempio del country americano]. In questo modo potevo sentire la musica fluttuare dall'altra parte del fiume fino alle prime ore del mattino. Poi mi sedevo e per tutta la notte scrivevo in questa magica atmosfera. Come mi sento? Abbastanza bene. E' bello quando finisci un progetto e sei soddisfatto del risultato".

La band inglese presenterà dal vivo il nuovo album anche in Italia: il 5 luglio 2021 all'Arena Parco Nord di Bologna e il 19 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, nelle immediate vicinanze di Milano.