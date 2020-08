Bumblefoot: esce il video della cover di 'The Day I Tried To Live' dei Soundgarden

L'ex chitarrista dei Guns N'Roses e attuale componente dei Sons of Apollo Ron 'Bumblefoot' Thal ha pubblicato il video della sua cover in versione acustica di "The Day I Tried To Live" dei Soundgarden, accompagnato dal percussionista Kyle Hughes. Il brano è incluso nell'EP acustico di cover di 'Bumblefoot' intitolato "Barefoot 3", uscito lo scorso 5 giugno esclusivamente su Bandcamp.

Caricamento video in corso Link

Tracklist:

01. Sleepwalking (cover di Bumblefoot)

02. Tiny Dancer (cover di Elton John)

03. The Day I Tried To Live (cover dei Soundgarden)

04. Only Time Will Tell (cover degli Asia)

05. Come On Eileen (cover Dexys Midnight Runners)

06. Tell Me Something Good (cover Rufus & Chaka Khan)

Lo scorso mese di maggio, il musicista nato a New York ha pubblicato "Barefoot 2", dove si è misurato con cover acustiche di Iron Maiden, Billy Joel, Police, Young Rascals e Paul McCartney. Mentre ad aprile ha fatto uscire il brano strumentale "Planetary Lockdown", ispirato dalla pandemia da Covid-19.