Led Zeppelin: pubblicate foto mai viste di due loro concerti del 1975

Sono state pubblicate delle fotografie inedite dei Led Zeppelin in concerto al Forum di Los Angeles il 24 e il 25 marzo 1975. Le immagini, come riporta ledzepnews.com, sono state pubblicate da Mark Seidman sul forum ufficiale dei Led Zeppelin.

Seidman, oltre alle fotografie, ha scritto nel forum il suo racconto:

"Ero nella mia soffitta e ho scoperto una miniera d'oro. Avevo 21 anni ed ero determinato a procurarmi degli ottimi posti per vedere i Led Zeppelin. Per quanto folle possa sembrare (e lo era), ci siamo accampati per tre notti davanti al Forum di Los Angeles per essere i primi della fila quando i biglietti fossero stati messi in vendita per gli ultimi tre concerti del loro tour. Io e i miei amici avevamo pianificato tutto. Volevamo essere sicuri di avere i biglietti per tutti e tre gli spettacoli, quindi ognuno di noi doveva comprare i biglietti per una specifica data. Quando si è aperto il botteghino, ho chiesto i posti migliori per la mia data. Sono rimasto sbalordito quando mi fu consegnato un biglietto Sezione B, Fila 1. Prima fila. Lei non aveva idea del perché urlassi e saltassi e perché ci fossero centinaia di persone in fila per acquistare i biglietti per questi concerti. I nostri posti per tutte e tre le serate erano nelle prime due file. Il prezzo più alto del biglietto era di 8,75 dollari. Questo 45 anni fa. Mi portai la macchina fotografica. Ero sicuro che l'avrebbero confiscata. Fortunatamente no. Le prime due sere avevo una Pentax Honeywell con lo zoom e tre rullini Ektachrome. L'ultima sera la lasciai a casa in modo da poter assistere totalmente allo spettacolo.”

A LedZepNews Seidman ha rivelato di avere visto per la prima volta i Led Zeppelin in concerto al Forum di Los Angeles nel 1970:

"All'epoca non c'era molta sicurezza agli spettacoli, quindi io e i miei amici lasciammo i nostri posti schifosi e presto ci trovammo proprio di fronte al palco. Fu un'esperienza travolgente per un ragazzino di 16 anni. Ricordo che desiderai aver portato una macchina fotografica con me. Nel 1972, riuscii a prendere dei posti in seconda fila per vedere i Rolling Stones. Portai una macchina fotografica e feci degli scatti fantastici, ma molti erano sfocati e sottoesposti. Quella sera ho imparato molto su come fotografare ai concerti, quindi sarei stato pronto alla prossima occasione."

Quindi, una volta avuti i biglietti per i Led Zeppelin nel 1975, Seidman portò con sè la sua macchina fotografica al Forum:

“Mi infilai la macchina fotografica sotto la giacca e feci tre rullini in ciascuna delle prime due sere. Quando ritirai le diapositive dallo sviluppatore, sapevo di avere fatto dei buoni scatti. E' stato 45 anni fa. All'epoca avevo 21 anni. Venendo ad oggi. Ero in soffitta in cerca di qualcosa e ho trovato delle scatole con dei vassoi di diapositive. Uno di questi era etichettato 'LZ 1975'. Ho comprato un dispositivo per convertirli in immagini digitali e, con il vantaggio della pulizia digitale, sono stato piuttosto entusiasta di scoprire che alcuni di loro erano belli come ricordavo. Ne ho condivisi una ventina dei migliori su Facebook, ma solo alcuni dei miei amici di Facebook sono fan dei Led Zeppelin. Sapevo che probabilmente i fan dei Led Zeppelin li avrebbero apprezzati, quindi sono stato più che felice di condividerli sul forum ledzeppelin.com."

Le fotografie di Mark Seidman le potete vedere qui e qui.

Questa la scaletta del concerto del 24 marzo:

Rock and Roll

Sick Again

Over the Hills and Far Away

In My Time of Dying

The Song Remains the Same

The Rain Song

Kashmir

No Quarter

Trampled Under Foot

Moby Dick

Dazed and Confused

Stairway to Heaven

Encore:

Whole Lotta Love

Black Dog

Heartbreaker