Rolling Stones: in settimana verrà pubblicato il video di "Scarlet"

Lo scorso 22 luglio i Rolling Stones hanno pubblicato l'inedita “Scarlet” che si pregia della prestigiosa collaborazione del chitarrista dei Led Zeppelin Jimmy Page. Il brano sarà incluso nell'edizione ampliata di "Goats Head Soup", album pubblicato dalla band inglese nel 1973, che raggiungerà il mercato il prossimo 4 settembre.

Caricamento video in corso Link

Prima di allora, il 6 agosto, sul canale YouTube dei Rolling Stones, verrà pubblicato un video di “Scarlet” che avrà una introduzione del frontman delle Pietre Rotolanti Mick Jagger.

Caricamento video in corso Link

Di "Scarlet" Mick Jagger ha dichiarato: "Ricordo la prima jam con Jimmy e Keith nello studio di Ronnie. Fu una grande jam". Il chitarrista degli Stones Keith Richards ha aggiunto: “Il mio ricordo è che arrivammo alla fine di una session degli Zeppelin. Loro stavano uscendo e noi eravamo prenotati subito dopo e credo che Jimmy decise di restare. In realtà non la facemmo per farne una canzone: fondamentalmente era solo una demo. Ma venne bene, con una line-up del genere, meglio usarla.”

Il box di "Goats Head Soup" conterrà dieci brani inediti e un concerto completo del 1973. Di questa uscita gli Stones hanno già condiviso l'inedita "Criss Cross", oltre a "Through The Lonely Nights", "100 Years Ago" e "Hide Your Love".

E' un periodo particolarmente fecondo per i Rolling Stones, lo scorso 23 aprile, in pieno lockdown, il gruppo pubblicò il singolo “Living In A Ghost Town”, la loro prima nuova canzone da otto anni a questa parte.