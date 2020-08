Spotify, Daniel Ek ancora nella bufera: 'Vaffanculo, avido stronzetto'

No, i musicisti non hanno proprio digerito le dichiarazioni che l'amministratore delegato di Spotify Daniel Ek ha rilasciato alla fine della scorsa settimana a MusicAlly: il manager, parlando degli scenari futuri della discografia mondiale, aveva avvisato che anche agli artisti più popolari potrebbe non "bastare più pubblicare musica ogni tre o quattro anni" per garantirsi una sufficiente remunerazione in termini finanziari. Tra i primi a intervenire nel dibattito ci sono stati l'ex bassista dei R.E.M. Mike Mills, David Crosby e Zola Jesus, che - in termini più o meno diplomatici - hanno contestato le esternazioni del manager svedese. Ma la tempesta, evidentemente, era appena cominciata.

Nelle ultime ore anche altri musicisti di primo piano sono intervenuti nel dibattito, in termini tutto meno che morbidi nei confronti di Ek.

(1 of 2) What a greedy little bitch...it’s bad enough that he’s worth BILLIONS based on stealing and giving away other musician’s music...but now he’s suggesting we need to make MORE music for HIM to make more money!!! F-@Spotify and F-@eldsjal 🖕🤬https://t.co/gMCs2lNAPu — Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) August 3, 2020

(2/2) I have 8 full album releases in 2020 & will make PEANUTS on them (if anything at all...) So his theory of artists needing to make MORE music to succeed is shit! F-@eldsjal & F-@Spotify! Support THE ARTISTS DIRECTLY if you want them to be able to continue to make music...🤬 — Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) August 3, 2020

"Che avido stronzetto", ha osservato l'ex batterista dei Dream Theater ora in forze nei Sons of Apollo Mike Portnoy: "Già fa abbastanza schifo che stia facendo i miliardi rubando e dando in giro musica che non è sua. Adesso, poi, vuole che i musicisti facciano più musica per fargli fare ancora più soldi. Quest'anno ho pubblicato otto album e ho guadagnato solo spiccioli. Direi che la sua teoria secondo la quale i musicisti debbano fare più musica è una stronzata. Vaffanculo Daniel Ek, vaffanculo Spotify: supportate direttamente gli artisti se volete che siano in grado di fare ancora musica".

Il frontman dei Twisted Sister Dee Snider ha preferito rivolgersi direttamente al pubblico:

While you (the listener) benefit & enjoy spotify, it's part of what's killing a major income stream for artist/creators. The amount of artists "rich enough" to withstand this loss are about .0001%. Daniel Ek's solution is for us to write & record more on our dime?! Fuck him! https://t.co/IpPy7QCQWB — Dee Snider (@deesnider) August 1, 2020

"Mentre voi ascoltatori vi godete Spotify, sappiate che la stessa Spotify è la causa dell'azzeramento della principale fonte di reddito degli artisti e degli autori", ha scritto il frontman: "La percentuale di artisti abbastanza ricchi per far fronte a una perdita del genere si aggira intorno allo 0,0001%. Quindi la soluzione di Ek è quella di farci registrare di più a spese nostre? Che vada affanculo".

Più serafico e controllato, ma non per questo meno pungente, è stato il già frontman degli Skid Row Sebastian Bach:

When this guy puts out an album himself I will listen to him tell me about my albums https://t.co/wveGKXTIEk — Sebastian Bach (@sebastianbach) July 31, 2020

"Quando questo tizio pubblicherà un suo disco lo ascolterò parlare dei miei album", ha spiegato il cantante.

Il cantante degli Every Time I Die è stato più sfumato, ma sempre sarcastico:

"You're just going to have to release even more music that I can profiteer off of," says giant drooling baby to the artists he steals from https://t.co/Ei7niw1eoF — Will🦒Menaker (@willmenaker) July 31, 2020

"Da una parte Spotify vampirizza il talento ingenuo", ha scritto Buckley: "Ma, dall'altra, 17 dollari diviso cinque ogni sei mesi è un reddito che non avrei mai percepito se non avessi sacrificato anni della mia vita a fare la musica che trovate lì".