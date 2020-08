Deep Purple: ascolta l'anteprima integrale del nuovo album 'Whoosh!'

Volete farvi un'idea di come suoni il nuovo album dei Deep Purple, "Whoosh!", senza aspettare il prossimo venerdì 7 agosto, quando la ventunesima fatica in sala di ripresa della band capitanata da Ian Gillan sarà distribuita su tutte le piattaforma digitali? Eccovi accontentati: la veterana formazione britannica ha reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale una sintesi da nove minuti e mezzo del nuovo lavoro.

Caricamento video in corso Link

Il disco è stato prodotto da uno dei più fedeli collaboratori dei Deep Purple, il canadese Bob Ezrin, in passato già al lavoro con - tra gli altri - Kiss, Pink Floyd e Alice Cooper già ingaggiato da Gillan e soci per "Now What?!" del 2013 e "Infinite" del 2017.

"Lavorare a questo disco? Per la verità è stato bello", ha spiegato a Fox News lo stesso Gillan: "Mi sento come se fossimo tornati negli anni '70. C'è in giro questa energia, che per me è abbastanza affascinante. Quindi, alla domando su come ci si sente, rispondo che ci si sente bene, perché ci siamo divertiti molto a farlo. Abbiamo passato cinque o sei giorni in Germania, all'inizio dell'anno, poi siamo andati a Nashville per due settimane e mezzo, dove abbiamo scritto e arrangiato. E' stato un processo straordinariamente veloce. Ho affittato un cottage sulle rive del fiume Cumberland, con vista sul Grand Ole Opry [il tempio del country americano]. In questo modo potevo sentire la musica fluttuare dall'altra parte del fiume fino alle prime ore del mattino. Poi mi sedevo e per tutta la notte scrivevo in questa magica atmosfera. Come mi sento? Abbastanza bene. E' bello quando finisci un progetto e sei soddisfatto del risultato".

La band ha posticipato al 2021 le date italiane previste in origine per quest'anno: il concerto programmato per il 6 luglio 2020 al Bologna Sonic Park è stato rinviato al 5 luglio del prossimo anno, sempre nel capoluogo emiliano, mentre quella annunciata in prima battuta per il 19 ottobre del 2020 al Forum di Assago di Milano è stata spostata al 19 ottobre del 2021 sempre presso il palazzetto meneghino.