Fabrizio De André, ascolta la nuova versione di 'Creuza de ma' per il nuovo ponte di Genova

E' stata resa disponibile la nuova versione di "Creuza de ma", la title track - scritta con Mauro Pagani - dell'album pubblicato dal grande cantautore genovese nel 1984 cantata da una pattuglia di star in occasione dell'inaugurazione del Viadotto Genova-San Giorgio, nuova infrastruttura che sostistuisce il Viadotto Polcevera tragicamente crollato il 14 agosto di due anni fa.

All'operazione hanno preso parte Mina, Zucchero, Diodato, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Giua, Vinicio Capossela, Vasco Rossi, Paolo Fresu, Vittorio De Scalzi, Jack Savoretti, Antonella Ruggiero, Francesco Guccini, Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, il figlio di Faber Cristiano De André e Sananda Maitreya.

Come già riferito da Rockol, il progetto - senza alcuno scopo di lucro - è stato coordinato dalla vedova dell'artista Dori Ghezzi: la produzione della nuova versione è stata affidata a Mauro Pagani, storico collaboratore di De André, coautore del brano e già produttore e arrangiatore della versione originale. I proventi dalla vendita e dagli stream del brano saranno utilizzati per la riqualificazione del parco della Nora e per la realizzazione del Memoriale delle vittime del crollo del Ponte Morandi.

