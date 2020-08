Snapchat, firmati accordi di licenza con major e indipendenti

Non solo TikTok si sta preoccupando di disinnescare pericolose derive bellicose con l'industria discografica mondiale: anche Snapchat, piattaforma che tra le prime basò la propria funzionalità sulla condivisione di brevi video, ha deciso di regolarizzare la propria posizione in merito ai contenuti musicali usati dai propri iscritti. Snap Inc, società madre che controlla Snapchat, ha firmato accordi di licenza sia con due delle tre major - Universal e Warner - che con Merlin e altri editori legati alla NMPA, l'americana National Music Publishers Association, associazione di categoria degli editori statunitensi.

La società sta testando sui mercati australiano e neozelandese un nuovo tool che permetterà agli utenti di aggiungere una colonna sonora ai propri post: contestualmente - ha riferito Bloomberg - Snapchat costruirà un catalogo di clip musicali tra i quali scegliere, che - nell'app - verrà abbinata a una funzione che permetterà agli spettatori dei contenuti musicali a essere reindirizzati sulle tracce complete sui servizi di streaming.

"Sviluppiamo costantemente le nostre relazioni all'interno dell'industria musicale e ci assicuriamo che l'intero ecosistema musicale - artisti, etichette, cantautori, editori e servizi di streaming - stia vedendo valore nelle nostre partnership", ha precisato in una nota un portavoce di Snapchat.