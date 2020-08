Sanremo Giovani 2020, anche AFI contro il regolamento

Dopo la presa di posizione di FIMI, anche AFI, l'Associazione Fonografici Italiani, ha pubblicamente espresso la propria contrarietà al regolamento dell'edizione 2020 di Sanremo Giovani, l'iniziativa volta a selezionare gli artisti in gara nella sezione cadetta del Festival di Sanremo. Per mezzo di una nota diffusa oggi, lunedì 3 agosto, il presidente di AFI Sergio Cerruti (nella foto) ha fatto sapere:

"Siamo venuti a conoscenza del regolamento relativo alla edizione 2021 di Sanremo Giovani una volta già pubblicato. La Rai è un servizio pubblico e non può impedire il contraddittorio tra le parti le parti. Perché diramare un regolamento relativo al Festival con così tanta urgenza, nel pomeriggio di sabato primo agosto? Abbiamo più volte ribadito l’importanza del dialogo per portare avanti le istanze di tutti gli interlocutori coinvolti, ponendo particolare attenzione alla questione dei diritti e delle utilizzazioni dei contenuti, tema già sottoposto l’anno scorso e che era rimasto inevaso. E' fondamentale richiedere trasparenza e controllo sulle procedure del Festival. Ricordiamo che la Rai non è un’emittente privata".