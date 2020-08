Le Vibrazioni, aggiunti nuovi concerti al Summer Tour

Le Vibrazioni hanno aggiunto quattro nuove date al proprio Summer Tour, serie di eventi che, in osservanza delle regole imposte agli organizzatori di spettacoli dal vivo per contrastare la diffusione del Coronavirus, sta vedendo la formazione milanese esibirsi nelle prossime settimane sui palchi di tutta italia. La band di Francesco Sarcina sarà di scena l'8 agosto al Summer Festival di Civitavecchia, in provincia di Roma, il 20 agosto in Piazza del Popolo a Alba Adriatica, in provincia di Teramo, il 21 agosto all’Anima Festival di Fossano, in provincia di Cuneo, e il 30 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

Riguardo ai prossimi impegni sui palchi del gruppo di "Vieni da me", Sarcina ha dichiarato:

"Per noi che facciamo musica vera e suonata, adattarci a nuove location non è un problema. D’altronde suonavamo nelle cantine e ritrovarci a farlo in una valle o in una piazza è un’esperienza emozionate. Seguire le regole ma vivere la vita fino in fondo è la grande sfida che abbiamo davanti in questo momento, per questo abbiamo deciso di tornare a imbracciare gli strumenti, facendo qualcosa di concreto ma con consapevolezza, e poi perché c’è proprio bisogno di una buone dose di energia rock in questo periodo"



Le date del tour "Le Vibrazioni in Orchestra con Beppe Vessicchio" originariamente previste per lo scorso maggio, sono invece state rimandate al prossimo mese di gennaio: la serie di eventi prenderà il via il prossimo 14 gennaio da Catania per poi toccare Marsala, Palermo, Napoli, Bari, Cosenza, Milano, Firenze e Padova, per poi concludersi a Bologna l'8 febbraio successivo.