Le brevi di oggi, 3 agosto: Stone Temple Pilots, Lady Gaga e Ariana Grande

Gli Stone Temple Pilots hanno reso disponibile il video di una parte dell'evento in diretta streaming che lo scorso 31 luglio ha visto l'ex gruppo del compianto Scott Weiland eseguire dal vivo tutto il proprio primo album, "Core": nella clip postata dal canale YouTube ufficiale di Nugs.tv è stata proposta "Dead & Bloated", la prima canzone eseguita nel corso della serata.

Un'apparizione a sorpresa di Lady Gaga e Ariana Grande - che recentemente hanno collaborato per il brano "Rain on ME" - prevista in origine al Rose Bowl di Los Angeles è stata cancellata per il timore di assembramenti pericolosi dato il quadro dell'emergenza sanitaria da Covid-19: secondo la stampa USA a scegliere di staccare la spina all'iniziativa sarebbe stata la direzione della struttura che avrebbe dovuto ospitare l'evento. I timori dei dirigenti del palazzetto erano che si ripetesse quanto accaduto in occasione di un concerto dei Chainsmokers ad Hamptons qualche giorno fa, quando migliaia di spettatori - la maggior parte sprovvisti di mascherina - si sono accalcati sotto il palco senza rispettare le norme di distanziamento fisico, costringendo le autorità ad aprire un'indagine per la violazione delle norme anti-Covid.

