Tekashi 6ix9ine festeggia la libertà con il video di 'Punani': guarda

Poco dopo aver ricevuto dalle autorità il permesso di lasciare il suo domicilio, presso il quale era confinato dopo la condanna emessa nei suoi confronti per associazione a delinquere e traffico d'armi a fine 2018, Tekashi 6ix9ine era già al lavoro sul set di un nuovo video: il ventiquattrenne rapper newyorchese ha reso disponibile sui propri canali social ufficiale la clip di "Punani", girata a Brooklyn, il suo quartiere natale, a poche ore dalla scadenza dei termini di detenzione domiciliare.

"Sono libero!", ha esultato Daniel Hernandez sulla propria pagina Instagram: "Brooklyn è il mio quartiere, New York la mia città... Riuscite a sentirmi? Sono il cazzo di re di New York e posso fare cose che non ho mai fatto prima". Nella clip, della durata di appena due minuti, il rapper e il suo entourage celebrano la ritrovata libertà della voce di "Dummy" scorrazzando per le strade della Grande Mela a bordo di auto di lusso, tra sgommate, mazzette di banconote e - unica concessione all'understatement - un caffé in un fast food locale.

Il tribunale di New York, all'inizio di quest'anno, concesse i benefici di legge a 6ix9ine alla luce della pandemia da Covid-19: il rapper ora dovrà affrontare un percorso di riabilitazione, impiegarsi per 300 ore in servizi socialmente utili e concordare con le autorità qualsiasi trasferta, anche lavorativa, sia dentro che fuori i confini degli Stati Uniti.