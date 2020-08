Britney Spears, parla il padre: 'Chi dice che non è libera non sa nulla'

Jamie Spears, il padre di Britney Spears che dal 2009 gestisce il patrimonio dell'ex star di "Oops!... I did it again", in un'intervista concessa a Page Six ha per la prima volta espresso la sua opinione sul movimento #freebritney, la frangia di fan secondo i quali la cantante americana sarebbe tenuta in ostaggio da familiari e entourage per pure motivazioni economiche. "Tutti questi cospirazionisti non sanno nulla", ha precisato Jamie: "Il mondo non ha idea di quale sia la situazione. Spetta al tribunale della California, e solo a lui, decidere quale sia il meglio per mia figlia. Non sono fatti di nessun altro".

Riguardo i supposti benefici finanziari derivanti dalla tutela, il signor Spears è stato chiaro: "Ogni anno devo rendicontare alla corte ogni centesimo speso: come accidenti farei a rubare?".

"Amo mia figlia. Amo tutti i miei figli", ha concluso Spears: "Ma questi sono fatti loro. E' una faccenda privata".

A difesa di Britney è intervenuta, nei giorni scorsi, anche la sorella Jamie Lynn: "Nessuno ha diritto di avere certezze su mia sorella, e io non ho il diritto di parlare della sua salute e delle sue questioni personali", ha risposto la cantante a una fan che le chiedeve di prendere posizione a favore del movimento: "Britney è forte, cazzuta, è una donna inarrestabile, e queste sono le uniche cose ovvie in questa storia".