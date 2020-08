Emerson Lake & Palmer: esce il libro fotografico 'Together And Apart'

Il prossimo 30 ottobre verrà pubblicato per 'ELP Together And Apart', un libro fotografico sul gruppo di prog rock inglese Emerson Lake & Palmer. Il volume in formato A4 consta di 224 pagine con copertina rigida in edizione limitata.

Le immagini incluse nel libro ritraggono la band sia in concerto sul palco che fuori dal palcoscenico. Le parole a corredo del volume sono a cura di Laura Shenton e le fotografie ritraggono Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer anche con i Nice, i King Crimson, l'Arthur Brown's Crazy World e gli Atomic Rooster, oltre a documentare i loro lavori solisti. Vi sono inoltre inclusi cimeli come i pass per il backstage, poster di concerti, pubblicità pubblicate sui media e molto altro ancora, il tutto riprodotto su carta di alta qualità. Il prezzo? 59.99 sterline.