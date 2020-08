Bob Marley era un padre molto severo

Ziggy Marley, l'ora 51enne figlio del re del Reggae Bob Marley, morto nel 1981 all'età di 36 anni, ha rivelato che il suo illustre genitore quando era il caso sapeva essere un padre molto duro, principalmente perchè preoccupato per i suoi figli.

Parlando con il Sunday Times il primogenito di Bob e Rita Marley infatti ha raccontato:

“Crescere in Giamaica negli anni Settanta poteva essere pericoloso. C'erano pistole dappertutto. Ma da ragazzino il pericolo mi sembrava eccitante. Ogni giorno era un'avventura. Non comprendevo la gravità della situazione. A volte mio padre mi diceva di non giocare per strada perché voleva proteggermi. Se gli avessi disobbedito, mi avrebbe rifilato una sculacciata. La gente pensa che Bob fosse rilassato su tutto, ma diventava duro quando si trattava di disciplina. Questo è un tipo tradizionale di genitorialità caraibica, vecchia scuola. I bambini crescono in modo molto diverso al giorno d'oggi.”

Cambiando decisamente discorso, a proposito delle molte infedeltà del padre, Ziggy se l'è cavata rispondendo così:

“Alcune persone non approvavano il fatto che Bob vedesse altre donne mentre era sposato con mia madre, ma io non ne sapevo molto, quindi la cosa non mi ha mai disturbato. So che a mia madre non piaceva, ma non era il tipo di persona vendicativa o gelosa. Per quanto la riguardava, Damian [la cui madre è Cindy Breakspeare, Miss Mondo 1976] era figlio di Bob e tutti i figli di Bob erano anche suoi figli.”

Ziggy ha inoltre ammesso di ritenere plausibile il fatto che il padre, morto a causa di un melanoma maligno, sia, invece, stato assassinato a causa delle sue convinzioni politiche: