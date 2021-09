Tupac Shakur e "(What's The Story) Morning Glory?" degli Oasis

Tupac Shakur, il rapper ucciso a Las Vegas nel 1996 all'età di 25 anni, aveva una amica di penna dall'altra parte dell'oceano, in Inghilterra, la giornalista Nina Bhadreshwar, che ha spiegato qualche tempo fa, in una intervista rilasciata al quotidiano inglese The Guardian, come nacque la relazione con il musicista di New York morto il 13 settembre 1996.

Durante un suo viaggio a New York il rapper Treach, del combo hip hop Naughty by Nature, le consigliò di intervistare un tale Tupac: “Mi consigliò di dare un'occhiata a un tipo chiamato Tupac. Allora ero più entusiasta, ma la prima volta che ascoltai il suo album "Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z...", mi venne la pelle d'oca. Conosceva il dolore al mio stesso modo. Ho contattato la sua agente per un'intervista e lei mi disse di inviare copie della mia rivista. Tornata a Barnsley qualche mese dopo quando il telefono squillò e chiesi chi fosse, la voce disse, 'È Tupac. Mi hai mandato una copia della tua rivista.' Mi chiese di continuare a inviargliela e abbiamo iniziato a scriverci via lettera.”

Leggi qui una lettera di Tupac a Nina.

Erano molti gli argomenti su cui avevano modo di confrontarsi, i due erano appassionati di questioni sociali e, in particolare, avevano una certa sensibilità verso le brutalità della polizia. La Bhadreshwar ha detto che ha condiviso con lui brani tratti dai libri che leggeva, incluso 'Il principe' di Machiavelli, che ispirò il moniker di 2Pac Makaveli usato nel suo album del 1996, "The Don Killuminati: The 7 Day Theory”.

Lei ha detto anche che ogni settimana inviava un pacco a 2Pac, in uno di questi inserì una copia del CD del secondo album degli Oasis del 1995 "(What's The Story) Morning Glory?", perché era una fan della band. I due si incontrarono di persona nell'ottobre del 1995, nel parcheggio del tribunale in centro a Los Angeles. "Mi sollevò dall'asfalto e mi dette l'abbraccio più stretto che abbia mai ricevuto. Ho sentito tantissimo amore irradiarsi da lui".

La Bhadreshwar ha tenuto a dire che 2Pac non gli parlò mai della sua faida con Notorious B.I.G. Sulla sua morte ha ricordato con dispiacere: "Ero devastata. Mi ci è voluto molto tempo per superarla. Non ho mai avuto quel tipo di amicizia, o livello di fiducia, con nessun altro".