Martin Kemp: "Spandau e Duran? Eravamo ridicolmente competitivi"

Il bassista degli Spandau Ballet Martin Kemp qualche tempo fa ha provocatoriamente rivelato che "Il tumore al cervello è la cosa migliore che mi sia mai accaduta", poiché quella brutta esperienza gli ha dato modo di riconsiderare le priorità della sua vita. In una intervista con l'NME, il 58enne musicista inglese ha parlato del tempo in cui la sua band rivaleggiava con i Duran Duran, ravvivando il dualismo caro ai giornali britannici, come prima accaduto, negli anni Sessanta, con Beatles e Rolling Stones, e poi, nei Novanta, tra Blur e Oasis.

A Kemp è stato chiesto se ricordasse quale fu il risultato finale di quella puntata speciale del 28 dicembre 1984 del programma televisivo 'Pop Quiz' quando i suoi Spandau Ballet furono messi in competizione, faccia a faccia, proprio contro i rivali Duran Duran in un duello all'ultimo quiz. Kemp ha risposto cosi:

“Non ricordo il punteggio finale, ma so che perdemmo contro i Duran Duran. Quello fu uno show fantastico e iconico. Sono sempre stato orgoglioso del fatto che Spandau e Duran Duran fossero come Oasis e Blur o Beatles e Rolling Stones, dove scegli due band di una generazione e stai da una parte o dall'altra. Ma credo ancora oggi che i Duran Duran a 'Pop Quiz' abbiano barato!”.

L'intervistatore ha ricordato a Kemp che i Duran Duran prevalsero sugli Spandau per 12 punti, lui, in tutta risposta ha rivelato:

“Eravamo ridicolmente competitivi. Qualunque cosa facessero, provavamo a batterli, e viceversa. Al punto che non si trattava solo di quale posto occupavamo in classifica, ma di quanti soldi avremmo speso per i nostri costosissimi video e in quale luogo li avremmo girati. Fino al punto in una volta eravamo a una festa e la competizione si trasformò pateticamente in chi sarebbe rimasto più a lungo.”

Nonostante questa spinta rivalità, i due gruppi non sono mai stati nemici per davvero, Martin ha tenuto a chiarire: ''Ogni volta che li abbiamo incontrati, è stato sempre in amicizia, ed è ancora così.''