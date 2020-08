Le Spice Girls parlano sempre di andare in tour

Mel C ha dichiarato alla BBC che le Spice Girls parlano "costantemente" di andare in tour. Lo scorso anno Mel B, Mel C, Emma Bunton e Geri Horner sono andate in tour e, alla conclusione di quello, hanno lasciato intendere che avrebbero messo in cantiere un nuovo ciclo di concerti, eventualità che ad oggi non si è ancora verificata.

Su lei e le sue compagne di band ha detto:

''Fidatevi di me, è un miracolo che facciamo qualsiasi cosa, perché siamo impossibili, ma quando lo facciamo è come se le stelle si allineassero e accadesse una magia.”

Alla reunion dello scorso anno non partecipò Victoria Beckham, a questo proposito Mel spende parole dolci nei confronti della vecchia compagna di formazione:

“Non avere Victoria sul palco l'anno scorso, è stato agrodolce. Gli spettacoli erano fenomenali ma mancava qualcuno.”

Per il tour del 2019 delle Spice Girls non sono state previste delle riprese e quindi non è stato filmato, Melanie pensa che sia stato un errore: “Abbiamo evitato di fare un DVD, perché le persone per vederci sono venute da tutto il mondo, hanno risparmiato e hanno speso molto denaro, quindi c'è una parte di te che vuole che quella sia un'esperienza unica, un momento magico. Ma tante persone si sono arrabbiate per questa cosa, e anche noi, in realtà, perché sarebbe stato bello guardarsi indietro e goderselo di nuovo. Quindi, speriamo, se lo faremo un'altra volta di registrarlo correttamente.”

L'esperienza di essere tornata una volta ancora sul palco con le sue compagne l'ha soddisfatta molto:

''Stare sul palco con le ragazze mi ha fatto sentire allegra e positiva. Non avevamo davvero compreso del tutto la nostra legacy e il nostro impatto fino allo scorso anno.''