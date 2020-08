Lou Reed e il suo tributo a John Lennon

Lou Reed non è mai stato un grande ammiratore dei Beatles. In una vecchia intervista del 1987 era stato molto chiaro al riguardo: "Non mi sono mai piaciuti i Beatles, pensavo fossero spazzatura". Se il quartetto di Liverpool non è mai rientrato tra le sue preferenze musicali, il cantautore newyorkese scomparso nel 2013, al contrario, ha molto ammirato la carriera solista di John Lennon e ha indicato "Mother" – brano incluso nell'album del 1970 “John Lennon/Plastic Ono Band” - come una delle sue canzoni preferite.

Caricamento video in corso Link

L'ammirazione per l'ex Beatle portò Lou Reed a partecipare al concerto tributo 'Come Together: A Night for John Lennon' al Radio City Music Hall di New York il 2 ottobre 2001, meno di un mese dopo la tragedia delle Torri Gemelle.

Quella sera Il figlio di Lennon, Sean, si esibì insieme a Rufus Wainwright proponendo una commovente versione di "This Boy", canzone scritta da John per Sean. Alanis Morrisette cantò "Dear Prudence" e Yolanda Adams con Billy Preston si prese in carico di interpretare "Imagine". Ma a sorprendere e rubare la scena fu Lou Reed con “Jealous Guy”, canzone inclusa in “Imagine”, album solista di Lennon pubblicato nel 1991.

Caricamento video in corso Link

Nei giorni scorsi è stata annunciata l'uscita di una versione 'deluxe' di “New York”, album che Lou Reed pubblicò nel 1989.