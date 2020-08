Lana Del Rey: guardala mentre legge "Salamander", una sua poesia

La scorsa settimana Lana Del Rey ha pubblicato l'audiolibro della sua prima raccolta di poesie intitiolata 'Violet Bent Backwards Over The Grass'. Il prossimo 29 settembre uscirà anche l'edizione fisica in un libro che avrà il medesimo titolo.

La 35enne musicista di New York ha condiviso sul suo profilo Twitter un video di lei che legge una delle poesie della raccolta, "Salamander". Il suo ultimo album, “Norman Fucking Rockwell” (leggi qui la nostra recensione), è stato pubblicato nell'agosto dello scorso 2019.