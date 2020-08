AC/DC: guarda l'ultimo concerto di Axl Rose con la band australiana

E' ora disponibile su YouTube l'intero concerto dell'ultimo concerto degli AC/DC con il frontman dei Guns N'Roses Axl Rose – dopo che Brian Johnson venne bloccato dai medici a causa di problemi di salute - che si tenne il 20 settembre 2016 al Wells Fargo Center di Philadelphia, in Pennsylvania. Quello rimane, a tutt'oggi, l'ultimo live in assoluto della formazione capitanata da Angus Young.

Setlist:

01. Rock Or Bust

02. Shoot To Thrill

03. Hell Ain't A Bad Place To Be

04. Back In Black

05. Got Some Rock & Roll Thunder

06. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

07. Rock 'N' Roll Damnation

08. Thunderstruck

09. High Voltage

10. Rock 'N' Roll Train

11. Hells Bells

12. Given The Dog A Bone

13. If You Want Blood (You've Got It)

14. Live Wire

15. Sin City

16. You Shook Me All Night Long

17. Shot Down In Flames

18. Have A Drink On Me

19. T.N.T.

20. Whole Lotta Rosie

21. Let There Be Rock

Encore:

22. Highway To Hell

23. Riff Raff

24. Problem Child

25. For Those About To Rock (We Salute You)

L'innesto di Axl quale voce della band australiana destò più di una perplessità tra i fan degli AC/DC, ma il chitarrista e leader del gruppo Angus Young disse: "Voglio dire, data la situazione che abbiamo avuto, è stato molto bello che si sia offerto volontario e abbia detto, 'Ehi, se posso aiutare, lasciatemi provare.' Quindi è stato molto bravo. E ha dovuto imparare molte canzoni molto velocemente e ha fatto un ottimo lavoro."

Il bassista dei Guns N'Roses Duff McKagan ebbe modo di vedere un paio di concerti degli AC/DC con Axl Rose e, lo scorso anno, parlando di questa collaborazione al podcast 'The Church Of What's Happening Now', dichiarò: “Il modo in cui [Axl] lo ha fatto è stato fantastico. Era come volesse dire, 'Ragazzi se non vi dispiace, ci provo. Hanno bisogno di una mano qui.' [Il primo frontman degli AC/DC] Bon Scott è il suo [eroe] di tutti i tempi. [Noi gli abbiamo detto], 'Amico, sai che non devi davvero provare per gli AC/DC'. Ma era davvero nervoso. 'Vado a provare. Si adatta perfettamente al nostro tour'. Io e Slash, 'Hai il concerto'. Ma andò ad Atlanta e provò ed ebbe il posto. L'ho visto due volte in quel tour. Sono volato a Londra e a Cleveland per vederlo. È stato fantastico.”

Aggiunse ancora McKagan: “Penso che cosa ha fatto [Axl]... Abbiamo avuto modo di conoscere Angus per quello. Angus ora ha suonato con noi un sacco di volte. Quella era quella cosa che quando aveva 14 o 15 anni, 'Amico, un giorno, se mai dovessi essere negli AC/DC...' Cantava con una scopa e alla fine è riuscito a farlo. Meraviglioso.”