Mike Shinoda avvisa i fan: 'Aspettatevi qualcosa di bello per i 20 anni di "Hybrid Theory"'

Mike Shinoda ha dichiarato che i Linkin Park hanno in programma "qualcosa di molto bello" per celebrare il ventesimo anniversario dalla pubblicazione del loro album di debutto, "Hybrid Theory" (leggi la nostra recensione), pubblicato nell'ottobre del 2000. Hybrid Theory era il nome originale della band prima che fosse cambiato in Linkin Park per motivi legali.

Parlando con dei lettori del magazine di hard rock Kerrang in un video faccia a faccia, Shinoda ha parlato anche dei programmi per festeggiare i venti anni di "Hybrid Theory": "Non so cosa dire al riguardo. Stiamo programmando alcune cose divertenti. Tutto ciò che posso dire è che ci abbiamo lavorato un po' sopra, non solo la band. In effetti, direi l'etichetta, il management e le persone che sono state con noi per molto tempo e hanno lavorato sulle nostre cose lungo il cammino... Abbiamo fatto del nostro meglio per raggiungere un sacco di persone che sono di famiglia, in un certo senso, per chiedere, 'Cosa pensi che dovremmo fare? Quale sarebbe un buon modo per celebrare "Hybrid Theory"?, e provare a fare del nostro meglio per realizzare effettivamente un mucchio di quelle idee.”

Continua ancora il componente della band di Los Angeles: “La fanbase dei Linkin Park è una delle più creative e attive che ci sono. Il mio problema è che non mi è permesso divulgare informazioni perché voglio che sia una sorpresa, poi la fanbase saltare fuori e inizia a immaginare le cose. Se ne vengono fuori con le loro grandi idee e, di tanto in tanto, quelle grandi idee sono migliori delle nostre idee. Quindi esorto la fanbase a lasciare che ciò accada. E a non elaborare idee su ciò che dovremmo fare, perché le vostre idee potrebbero essere migliori delle nostre. Ma stiamo arrivando a qualcosa che penso sia molto bello. E sono entusiasta per... cos'è? alla fine di ottobre, giusto?”.

Qualche tempo fa, il cantante della band Chester Bennington – morto il 20 luglio 2017 – e lo stesso Shinoda parlarono a The Pulse of Radio di questo loro primo album.

Bennington disse: “Siamo entrati in ogni canzone con una visione fresca e abbiamo concentrato la stessa quantità di energia per ogni canzone. E questo a volte era piuttosto interessante e allo stesso tempo difficile. Quindi abbiamo davvero imparato come spingere noi stessi verso nuovi livelli e quello è stato il risultato.”

Mike Shinoda aggiunse: “Il nostro più grande ostacolo fu mettere insieme qualcosa che ritenevamo forte dall'inizio alla fine e fare del nostro meglio per dare a ciascuna canzone la giusta attenzione.”